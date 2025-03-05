В Ставрополе в 2027 году появится новая школа на 1550 учеников

В Ставрополе на улице Голуба в рамках федерального проекта «Жилье» начнут строить новую школу. Закончить работы планируют к 2027 году, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Документация на строительство уже размещена на портале госзакупок.

«Общая площадь — почти 35 тыс. кв. м, из которых около 12,5 тыс. отдали под озеленение»,— поделился Иван Ульянченко.

По проекту в школе обустроят пять учебных блоков по 3 этажа: административный, блоки начальной и старшей школ, спортивный блок со столовой и актовым залом и еще один спортивный блок с бассейном. На прилегающей территории разместятся несколько видов спортивных площадок.

Сейчас муниципалитет ищет подрядчика, который возьмется за работы. Документация на строительство уже размещена на портале госзакупок. Достроить школу планируется в 2027 году.

Николай Аксенов