В Татарстане на пожаре пострадал мужчина, прыгнувший с балкона

Во время пожара в Альметьевске пострадал мужчина, выпрыгнувший с балкона третьего этажа, чтобы спастись. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На лестничной площадке третьего этажа загорелись две детские коляски и велосипед. Когда в подъезде произошло сильное задымление, житель одной из квартир побежал на балкон кухни и выпрыгнул в сугроб. Его госпитализировали с подозрением на перелом ноги.

Предварительно, причиной пожара стал поджог.

Ранее сообщалось, что татарстанца госпитализировали после пожара, вызванного неосторожностью при курении.

Дарья Сайфиева