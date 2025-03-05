В Татарстане на пожаре пострадал мужчина, прыгнувший с балкона
Во время пожара в Альметьевске пострадал мужчина, выпрыгнувший с балкона третьего этажа, чтобы спастись. Об этом сообщает МЧС Татарстана.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
На лестничной площадке третьего этажа загорелись две детские коляски и велосипед. Когда в подъезде произошло сильное задымление, житель одной из квартир побежал на балкон кухни и выпрыгнул в сугроб. Его госпитализировали с подозрением на перелом ноги.
Предварительно, причиной пожара стал поджог.
Ранее сообщалось, что татарстанца госпитализировали после пожара, вызванного неосторожностью при курении.