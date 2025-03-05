Здания для судебных приставов Татарстана отремонтируют за 440 млн рублей

В Казани отремонтируют комплекс зданий на ул. Окольной за 440 млн руб. для размещения Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Татарстану. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Сейчас ГУФССП по Татарстану находится на ул. Р. Яхина. Также запланированы ремонтные работы судебных участков мировых судей в поселке городского типа Алексеевское за 32,9 млн руб. и в Арске на ул. Большой почти за 17 млн руб.

Заказчиком работ выступает «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства будут выделены из бюджета региона. Работы должны выполнить до 1 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва