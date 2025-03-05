В Казани 4 марта задержали семь водителей в состоянии опьянения

За прошедшие сутки на дорогах Казани задержали семь водителей в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Также на дорогах остановили пять водителей без прав.

В ДТП пострадал 1 человек при выезде с прилегающей территории. Всего за сутки поступило 155 сообщений об авариях. Официально оформлено 76 ДТП, 32 из них — с материальным ущербом.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлен 1 человек.

Ранее сообщалось, что житель Казани предстанет перед судом за ДТП, в котором погибли люди.

Дарья Сайфиева