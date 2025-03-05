Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии уступили курганскому «Зауралью» в близком матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил курганскому «Зауралью» в близком матче на льду в Ижевске в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей, сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Игра длится 60 минут. С первой секунды и до последней. Выходить на игру надо собранными сразу же, а не давать фору сопернику в два гола, и потом бежать за уходящим поездом, — сказал на пресс-подходе по итогам матча главный тренер "Ижстали" Константин Маслюков. — И, конечно же, нужно забивать голы. Второй и третий периоды отыграли неплохо, но забить, опять же, не смогли».

Это восьмое поражение для «Ижстали» подряд. Последнюю победу «сталевары» одержали в матче против «Рязань-ВДВ» 11 февраля со счетом 1:0. По данным таблицы ВХЛ, сейчас ижевский клуб занимает 31-ю строчку регулярного чемпионата. Заключительный матч домашней серии «Ижсталь» проведет 6 марта против «Омских Крыльев».