При обрушении дома в Белореченске пострадали три человека

По уточненной информации, в Белореченске в результате взрыва газа пострадали три жителя многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В многоквартирном жилом здании обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами. Из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко, два человека находятся в больнице. Один человек получил 70% ожогов тела, а второй — перелом бедра.

МЧС Краснодарского края сообщает, что в пункте временного размещения находятся 25 человек, в том числе пять детей. На месте работают 140 сотрудников и 38 единиц техники.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Информации о погибших нет.

Алина Зорина