При обрушении дома в Белореченске пострадали три человека
По уточненной информации, в Белореченске в результате взрыва газа пострадали три жителя многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В многоквартирном жилом здании обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами. Из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко, два человека находятся в больнице. Один человек получил 70% ожогов тела, а второй — перелом бедра.
МЧС Краснодарского края сообщает, что в пункте временного размещения находятся 25 человек, в том числе пять детей. На месте работают 140 сотрудников и 38 единиц техники.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Информации о погибших нет.