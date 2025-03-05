В Свердловской области возбудили дело после гибели в пожаре двух детей и отца

После пожара в поселке Пасынок в Свердловской области возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели трех человек — двух детей и их отца, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Пожар произошел 5 марта на улице Теплоухова. Погибли отец и его дети — мальчик 2021 года рождения и девочка 2018 года рождения. Согласно имеющимся данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи. Точные причины возгорания и смерти погибших будут установлены в ходе экспертиз. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и анализируют материалы о семье.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что 43-летний ранее судимый за кражи отец Николай Глазунов вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял. «В данной семье имеется также мама, 1998 года рождения и еще один ребенок, 2020 года рождения. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу. Также в доме незадолго до происшествия был дедушка, но он накануне вечером ушел домой»,— отметил полковник Горелых.

По данным МЧС Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00:39. На площади 64 кв. м сгорели частный жилой дом, баня, надворные постройки. Тушением занимались две единицы техники и шесть пожарных. Огонь удалось локализовать в 1:25.

Ирина Пичурина