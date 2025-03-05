Экс-гендиректора томского санатория осудили за сексуальное насилие над детьми

Колпашевский горсуд Томской области вынес приговор экс-гендиректору томского санатория «Чажемто» Вячеславу Фишеру по делу о сексуальном насилии над детьми (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ему назначили 17,5 лет колонии с ограничением свободы на один год и два месяца, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант дела был арестован в апреле прошлого года. Его признали виновным в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Согласно данным ЕГРЮЛ, санаторий «Чажемто» принадлежит администрации Томской области, работает с 1994 года. Вячеслав Фишер занимал руководящую должность в учреждении с конца 2018 года.

Александра Стрелкова