«Вашингтон готов и дальше давить на Украину»

В Кремле готовы приветствовать решение США заморозить военную помощь Украине, конечно, если в итоге информация будет соответствовать действительности. В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск подтвердил сообщения, что вся соответствующая логистика через границу страны приостановлена. Между тем Еврокомиссия представила новый план обороны ЕС на €150 млрд. Документ будет рассмотрен 6 марта на ближайшем саммите ЕС. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Владимир Зеленский не готов пойти на серьезный компромисс с Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп прекратил поставки военной помощи Украине с формулировкой «пока руководство государства не продемонстрирует приверженность миру». Сложно сказать, насколько это точно, но вроде бы из Польши приходят подтверждения, что все остановилось: разгрузка, погрузка и вся логистика. Судя по всему, придется за все это платить неустойку, поскольку есть подписанные контракты на ту же доставку и прочие услуги. Впрочем, в большой игре подобные мелочи значения не имеют.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который обычно находится в тени, дал пресс-конференцию, где выразил безмерную благодарность американскому народу за поддержку страны в трудную минуту, вновь назвал США важным (и даже сверхважным) стратегическим партнером. Киев готов «в любой момент» подписать сделку по полезным ископаемым. Однако никаких территориальных уступок взамен не предлагается. Понятно, администрация Трампа требует от Владимира Зеленского не просто извинений или подписания всяких разных контрактов, а публичного согласия на переговоры с Россией и готовности к компромиссам с Москвой.

В офисе Зеленского дают понять, что конфронтации не хотят, и Америка по-прежнему большой друг. Но ничего большего. Считается, что вооруженные силы страны могут продержаться без американской помощи как минимум полгода. Сложно пытаться как-то спорить или соглашаться с этим. Единственное, что можно сказать, — Трампу мир или хотя бы движение к нему нужны сейчас, а не когда-то потом. Тем более по прошествии времени его услуги как посредника могут и не понадобиться вовсе. Подобное никак нельзя будет назвать победой нынешнего президента.

Пока же Вашингтон готов и дальше давить на Украину. Скорее всего, на очереди отмена антироссийских санкций, наверное, все-таки частичная.

А что же Европа? 6 марта собирается специальный саммит ЕС по поддержке Украины в новых условиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый план обороны ЕС Rearm Europe («Перевооружим Европу»). Смысл в том, чтобы разрабатывать новые механизмы финансирования, дабы развивать ВПК и увеличивать численность вооруженных сил. Но в данный момент без США все равно не обойтись. И еще нужно сказать, что никаких мирных планов мы пока что не видим, скандалы есть, и в большом количестве, обмен словесными ударами тоже, а вот реальных шагов к миру как не было, так и нет.

Ввод европейских контингентов — абсолютно бессмысленная затея хотя бы потому, что непонятно, какими полномочиями они будут обладать. Без этого они превращаются в очередную легитимную цель. Да и, как мы видим, желающих отправиться в зону реальных боевых действий на сегодня не так уж много. Но на словах все за мир. Между тем Дональд Трамп решил продемонстрировать, что не занимает пророссийскую позицию, в чем его уже пытаются обвинять. На это он отреагировал яркой фразой «я принес им только горе» (в смысле России). В этой части можно с господином президентом поспорить, пока что так совсем не кажется, а в будущем посмотрим.

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Дмитрий Дризе