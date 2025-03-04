Бастрыкин взял под контроль дело о семье из Сочи, проживающей в подвале

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту нарушения жилищных прав семьи из Сочи, более 40 лет проживающей в непригодном для жизни подвальном помещении многоквартирного дома. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщина с двумя взрослыми сыновьями проживает в нежилом подвальном помещении многоквартирного дома на ул. Дмитриевой, возведенного в 1978 году. Заявительница сообщила, что пространство было выделено семье в 1983 году как временное пристанище после переселения из аварийного здания.

С 2017 года в помещении отсутствует водоснабжение и канализация. В 2018 году подвал признали непригодным для проживания. По словам женщины, права семьи якобы до сих пор не восстановлены, несмотря на неоднократные обращения в уполномоченные инстанции и вступившее в силу в 2022 году судебное решение, обязывающее администрацию предоставить жилье вне очереди.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку по данному факту. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Анна Греко