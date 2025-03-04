На трассе Армавир — Успенское опрокинулся автомобиль скорой помощи

Автомобиль скорой помощи опрокинулся после столкновения с трактором на трассе Армавир — Успенское в Краснодарском крае. ДТП произошло в 11:15, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По информации ведомства, 50-летний водитель автомобиля ГАЗ при совершении обгона не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося в том же направлении транспорта. При выполнении маневра автомобиль скорой помощи столкнулся с трактором, за рулем которого находился 39-летний водитель.

В результате аварии пострадали двое пассажиров ГАЗа в возрасте 27 и 39 лет. Обоих доставили в медучреждение.

Анна Гречко