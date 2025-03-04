Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Сочи

В Сочи состоялась встреча представителей городской администрации с застройщиками, где обсуждались актуальные проблемы отрасли.

Согласно новому генплану, приоритет будет отдан развитию туристического кластера, что приведет к сокращению жилой застройки. Эксперты прогнозируют, что это сделает ликвидные предложения жилья в сегменте бизнес- и премиум-класса, такие как ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО (владелец Николай Амосов), еще более востребованными среди инвесторов.

Одной из тем на рабочей встрече администрации города с представителями строительной отрасли был вопрос о состоянии земельного фонда в Сочи.

По оценкам экспертов, свободных площадок для возведения новых жилых комплексов с развитой инфраструктурой в городе-курорте практически не осталось. Согласно вновь принятому генплану Сочи, который будет действовать до 2044 года, основной упор в градостроительной политике будет направлен на строительство туристических и рекреационных объектов. На фоне этого эксперты прогнозируют, что в условиях дефицита земли число новых жилых проектов резко сократится. Это неизбежно приведет к росту стоимости на самые ликвидные объекты бизнес и премиум-класса: те, которые имеют хорошую транспортную доступность, развитую социальную и коммерческую инфраструктуру.

«Изменения в градостроительной политике и дефицит на рынке Сочи новых предложений делают такие проекты, как "Светский лес", еще более привлекательными для инвестирования, поскольку цена на них со временем будет только расти»,— комментирует Арменак Деланьян, директор проекта ЖК «Светский лес» ГК ТОЧНО.

Напомним, что ЖК «Светский лес» возводится на территории 23 га в центральном районе города Сочи и реализуется по принципам комплексного развития территории. Проект предполагает создание курортной резиденции, которая станет новой точкой притяжения как для жителей города, так и для туристов. В январе 2025 года «Светский лес» официально стал самым масштабным ЖК в Сочи по версии портала ЕРЗ.РФ.

Комплекс состоит из семи разновысотных домов от 11 до 20 этажей и рассчитан на 7269 жителей. Это современное пространство с развитой инфраструктурой включает курортную резиденцию, фитнес-клуб со SPA-центром, прогулочную набережную длиной 1,2 км, торгово-развлекательную галерею и паркинги. А система «умный дом» будет обеспечивать безопасность с круглосуточным мониторингом территории.

В конце января мэр Сочи Андрей Прошунин посетил ЖК «Светский лес» с рабочим визитом, в ходе которого оценил, как идет подготовка к строительству двух социальных объектов: девелопер ТОЧНО построит здесь инновационную школу на 1510 учеников и детский сад на 510 мест.

Первая очередь планируется к сдаче во втором полугодии 2026 года, полное завершение проекта — в конце 2027 года.

Застройщик ООО СЗ Новые технологии (входит в ГК ТОЧНО). Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

https://tochno.life/