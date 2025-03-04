В Сочи представили руководителя Третьего апелляционного суда общей юрисдикции

В Сочи во вторник, 4 марта, представили нового руководителя Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. Указом президента на эту должность назначен Сергей Горобец. В официальном мероприятии приняли участие глава города Андрей Прошунин и председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Третий апелляционный суд был создан в Сочи пять лет назад в рамках судебной реформы, направленной на обеспечение объективности и независимости судопроизводства. Его юрисдикция охватывает весь Южный федеральный округ.

Андрей Прошунин выразил благодарность сотрудникам суда за профессионализм и отметил значимость их деятельности. Сергею Горобцу, имеющему почти 30-летний опыт работы в судебной системе, он пожелал успехов на новом посту.

Сергей Горобец в 1988 году с отличием окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе. В период с 1988 по 1996 годы проходил военную службу на офицерских должностях. Судебной работой занимается с 1996 года – тогда господин Горобец стал судьей военного суда Омского гарнизона.

Вячеслав Рыжков