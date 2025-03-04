Жителя Адыгеи будут судить за нападение на полицейских

В Краснодаре перед судом предстанет житель Адыгеи, который обвиняется в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в июле 2023 года в районе временного поста полиции на улице Тургенева трое сотрудников дорожно-патрульной службы заметили автомобиль ВАЗ 21074, который остановился на проезжей части и мешал движению других машин. На требование полицейского предоставить документы, подтверждающие право управления транспортным средством, водитель сказал, что их у него нет. Ему предложили проследовать на пост полиции для дальнейших разбирательств. В ответ фигурант напал на одного из полицейских. В это время 19-летний пассажир и его 22-летний знакомый также напали на двух других сотрудников полиции, прибывших для помощи старшему инспектору ДПС.

Обвиняемый скрылся от следствия, и его объявили в федеральный розыск. Однако в январе этого года его местонахождение было установлено. Сейчас фигурант находится под стражей.

Житель Адыгеи обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд. В отношении двух нападавших ранее вынесен обвинительный приговор.

Алина Зорина