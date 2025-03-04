Новую шумовую разметку нанесут на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Дорожники планируют в ближайшее время нанести шумовую дорожную разметку на участке федеральной трассы М-4 «Дон» с 1119-го по 1194-й км — от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Впервые на территории региона разметка будет выполнена методом фрезерования. В отличие от нанесения термопластика, этот способ обходится дешевле, сохраняя при этом необходимые эксплуатационные характеристики.

На обочинах дороги будут сделаны продольные пропилы глубиной до 2 см. Они не представляют угрозы для колес автомобилей, но создают шумовой эффект, привлекая внимание водителей в случае съезда с полосы движения.

Работы будут сопровождаться временным ограничением скоростного режима и сужением проезжей части. Водителей просят учитывать введенные ограничения и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Вячеслав Рыжков