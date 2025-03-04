За неделю на Кубани выявили 99 случаев коронавируса

С 24 февраля по 2 марта в Краснодарском крае COVID-19 выявили у 39 мужчин и 60 женщин. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число заболевших в Краснодаре — 45 человек. В Армавире — шесть, в Сочи и Белоглинском районе по пять пациентов. В Новороссийске, Кавказском, Северском, Усть-Лабинском районах заболели по четыре человека.

В Тимашевском районе — три, в Тихорецком и Динском районах по двое. В Геленджике и Горячем Ключе, Абинском, Брюховецком, Ейском, Красноармейском, Крымском, Мостовском, Новокубанском, Павловском, Славянском, Староминском и Успенском районах, а также Туапсинском муниципальном округе — по одному заболевшему.

Госпитализировали в регионе 26 человек. Выздоровели 115 пациентов.

Алина Зорина