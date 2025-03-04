Водитель погиб в лобовом столкновении в Гулькевичском районе

В Гулькевичском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На автодороге «Гулькевичи — Шевченко» водитель, находившийся за рулем машины Lada Priora, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем КамАЗ.

В результате аварии 42-летний водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи.

Алина Зорина