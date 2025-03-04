В Адыгее двух сотрудников компании в сфере ЖКХ осудили за подкуп

Теучежский районный суд Республики Адыгея приговорил двух должностных лиц управляющей компании, оказывающей услуги в сфере ЖКХ, за подкуп в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники организации пообещали местному предпринимателю, работающему в сфере строительства жилья, выполнить технологическое присоединение двух построенных домов к централизованным системам холодного водоснабжения, находящимся в управлении у коммерческой организации, за 2,5 млн руб. При получении части денежных средств обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Один из фигурантов признан виновным по ч. 8 ст. 208 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), его приговорили к 6 годам тюрьмы с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на 2 года. Второго участника осудили по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере). Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина