Торговый оборот ростовского трейдера AGS увеличился вдвое в 2024 году

По итогам 2024 года торговый оборот международной торговой компании Agro Grain South (AGS, фирма ООО «Агро Зерно Юг» зарегистрирована в Ростове-на-Дону) увеличился в более чем в два раза. Об этом рассказал основатель AGS Аким Талибов в интервью РБК ТВ Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По словам господина Талибова, по итогам года торговый оборот компании составил $160 млн. «По тоннажу это примерно 460-470 тыс.т»,— добавил он.

Основной задачей компании в 2025 году Аким Талибов назвал сохранение доходности экспортных сделок. Оборот планируется увеличить до $200 млн или 550-600 тыс. т.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АгроЗерно Юг» занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными. Генеральный директор — Дмитрий Нарожный, бенефициар — Сейяд Талибов. Выручка компании в 2023 году составила 4,75 млрд руб., чистая прибыль — 210,5 млн руб.

Кристина Федичкина