Специалисты демонтировали 85% кормы танкера «Волгонефть-239»

Демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239» выполнен на 85%, на переработку отправлено свыше 600 тонн металла, финальная стадия утилизации идет с опережением графика. Об этом сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас специалисты разбирают два последних танка поврежденного судна. Работы планируют завершить в ближайшее время.

Одновременно водолазы исследуют затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они проверяют их расположение и герметичность, а также отбирают образцы грунта и воды. Техническое состояние частей судов остается стабильным. С момента аварии специалисты совершили 127 погружений, проведя под водой более 190 часов.

Алина Зорина