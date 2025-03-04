Где в Воронеже отключили отопление 4 марта
Из-за коммунальной аварии воронежский филиал ПАО «Квадра» временно отключил отопление в 70 домах Коминтерновского района облцентра, а также соцобъектах. Об этом сообщили в компании. В зону отключения попали:
- шесть детских садов: №15, 151, 152, 173, 168, 111;
- четыре школы: УВК №1, гимназия №1, лицей №4 и СОШ №93.
А также многоквартирные дома по следующим адресам:
- улица Антонова-Овсеенко 15;
- улица Хользунова 98, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;
- улица Новгородская 21, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
- улица Беговая 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;
- улица Владимира Невского 1а, 1в, 3, 7, 9, 9а;
- улица Генерала Лизюкова 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 105, 103.