Где в Воронеже отключили отопление 4 марта

Из-за коммунальной аварии воронежский филиал ПАО «Квадра» временно отключил отопление в 70 домах Коминтерновского района облцентра, а также соцобъектах. Об этом сообщили в компании. В зону отключения попали:

шесть детских садов: №15, 151, 152, 173, 168, 111;

четыре школы: УВК №1, гимназия №1, лицей №4 и СОШ №93.

А также многоквартирные дома по следующим адресам: