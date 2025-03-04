Лукойловцы Прикамья провели масштабный фестиваль лыжного спорта

Большой спортивный праздник собрал в Перми более тысячи спортсменов-нефтяников из пяти регионов страны.

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Работники предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», а также ключевых подрядных организаций из Пермского края, Башкирии, Удмуртии, Коми и Ненецкого автономного округа приняли участие в лыжных забегах. Большой спортивный праздник проводится в Прикамье с 2009 года.

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Мужская и смешанная лыжные эстафеты 41,5 км, а также массовые забеги стали неотъемлемой частью программы. Нефтедобытчики завоевали серебро в обеих эстафетах, лидерами командных забегов стали работники завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Полный список победителей размещен в телеграм-канале ПАО «ЛУКОЙЛ».

Компания «ЛУКОЙЛ» выступает за развитие не только корпоративного, но и профессионального спорта. Так, за последние 10 лет в Пермском крае при поддержке Компании построено и отремонтировано более 70 спортивных объектов. В этом году в рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии с Пермским краем в г. Чернушке планируется завершить строительство крытого ледового катка.

ООО "Лукойл-Пермь"