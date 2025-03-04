В Тольятти приставы взыскали ущерб с недобросовестного риелтора

В Тольятти судебные приставы взыскали в пользу пострадавшей от действий недобросовестного риэлтора 80 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Тольяттинец решил незаконно обогатиться, разместив в интернете объявление о продаже квартиры. Когда к нему обратилась потенциальная покупательница, мужчина сообщил, что за квартиру нужно внести задаток. Женщина отдала риэлтору оговоренную сумму, однако квартиру уже продали другим людям.

Риелтор был осужден по статье «Мошенничество», его приговорили к лишению свободы и необходимости компенсировать потерпевшей причиненный ущерб.

Для этого было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. Ущерб был взыскан в полном объеме.

Алексей Алексеев