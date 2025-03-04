В Воронеже остались без отопления 70 МКД из-за коммунальной аварии

В Коминтерновском районе Воронежа произошла коммунальная авария, из-за которой отключили отопление в 70 многоквартирных домах, шести детских садах (№15, 151, 152, 173, 168, 111) и четырех школах (УВК №1, гимназия №1, лицей №4 и СОШ №93). Об этом сообщили в воронежском филиале АО «Квадра».

Специалисты ресурсоснабжающей организации начали срочный ремонт участка тепломагистрали на пересечении улиц Владимира Невского и Хользунова.

В компании пока не могут назвать сроки его завершения ремонта, так как для оценки масштаба повреждения необходимы земляные работы.

Анна Швечикова