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В аэропорту Казани по техническим причинам задерживается два рейса

По техническим причинам самолет рейса N4-1406 Душанбе — Казань 4 марта вынужден был вернуться в аэропорт, в связи с этим два рейса в аэропорту Казани задерживается. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind Airlines.

Самолет вернулся в аэропорт Казани по техническим причинам

Самолет вернулся в аэропорт Казани по техническим причинам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Самолет вернулся в аэропорт Казани по техническим причинам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В связи с этим задерживается вылет следующих рейсов:

  • N4-1406 Душанбе — Казань;
  • N4-60 Казань — Москва.

Полеты будут выполняться на резервном воздушном судне перевозчика.

Дарья Сайфиева

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