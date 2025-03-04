В аэропорту Казани по техническим причинам задерживается два рейса

По техническим причинам самолет рейса N4-1406 Душанбе — Казань 4 марта вынужден был вернуться в аэропорт, в связи с этим два рейса в аэропорту Казани задерживается. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind Airlines.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет вернулся в аэропорт Казани по техническим причинам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Самолет вернулся в аэропорт Казани по техническим причинам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В связи с этим задерживается вылет следующих рейсов:

N4-1406 Душанбе — Казань;

N4-60 Казань — Москва.

Полеты будут выполняться на резервном воздушном судне перевозчика.

Дарья Сайфиева