В аэропорту Казани по техническим причинам задерживается два рейса
По техническим причинам самолет рейса N4-1406 Душанбе — Казань 4 марта вынужден был вернуться в аэропорт, в связи с этим два рейса в аэропорту Казани задерживается. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind Airlines.
Самолет вернулся в аэропорт Казани по техническим причинам
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В связи с этим задерживается вылет следующих рейсов:
- N4-1406 Душанбе — Казань;
- N4-60 Казань — Москва.
Полеты будут выполняться на резервном воздушном судне перевозчика.