На Дону уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог почти на 20%

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области на девятой неделе года превысил пороговые значения на 19,9%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сохраняется тенденция к росту заболеваемости от 2,6% до 34,3% во всех возрастных группах, кроме детей. В Ростове-на-Дону эпидпорог превышен на 59,5 %, из числа заболевших взрослые составляют более половины.

Управление Роспотребнадзора просит родителей не отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия, а также самим оставаться дома при появлении признаков болезни. Кроме того, в ведомстве напоминают об опасности самолечения

Кристина Федичкина