Власти Сочи выделят 300 млн рублей на ремонт школ и детсадов

Около 300 млн руб. из бюджетов всех уровней власти направят на подготовку образовательных учреждений Сочи к новому учебному году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Финансирование пойдет на обновление фасадов, кровли, кабинетов, столовых, спортзалов, а также благоустройство прилегающих территорий. По словам главы Сочи, улучшат школы, детские сады и центры допобразования.

«Приводим их к современным стандартам, чтобы нашим детям хотелось ходить на занятия, а педагогам было комфортно трудиться»,— отметил господин Прошунин.

Ремонтные работы начнутся в июне и завершатся до 1 сентября 2025 года.

Алина Зорина