Власти Сочи выделят 300 млн рублей на ремонт школ и детсадов
Около 300 млн руб. из бюджетов всех уровней власти направят на подготовку образовательных учреждений Сочи к новому учебному году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Финансирование пойдет на обновление фасадов, кровли, кабинетов, столовых, спортзалов, а также благоустройство прилегающих территорий. По словам главы Сочи, улучшат школы, детские сады и центры допобразования.
«Приводим их к современным стандартам, чтобы нашим детям хотелось ходить на занятия, а педагогам было комфортно трудиться»,— отметил господин Прошунин.
Ремонтные работы начнутся в июне и завершатся до 1 сентября 2025 года.