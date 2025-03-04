Посещаемость отелей Краснодара выросла на 12%

В 2024 году гостиницы Краснодара приняли на 12% больше постояльцев, чем годом ранее. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

В муниципалитете работает более 260 средств размещения, преимущественно категорий три и четыре звезды. Туристический поток в краевой центр увеличился на 15% и превысил 1 млн человек. Средняя продолжительность пребывания составляет один-два дня. Основной поток гостей формируют жители Адыгеи, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края и Москвы.

В целом в Краснодарском крае за год открыли 37 новых гостиниц на 5,9 тыс. мест. Большая часть новых объектов размещения представлена в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за минувший год объем курортного сбора вырос на 10%. Поступления составили 818,8 млн руб., налог оплатили более 3,6 млн человек, тогда как в 2023 году число плательщиков составляло 3,1 млн.

Вячеслав Рыжков