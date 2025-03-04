Затонувшее в Новороссийске судно должны поднять до конца года

Южное отделение Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова должно приступить к подъему маломерного научно-исследовательского судна (МНИС) «Ашамба», затонувшего у причала №58 яхт-клуба ПАО «Новошип» в порту Новороссийска, не позднее 28 мая 2025 года. Соответствующее распоряжение капитана порта Станислава Урюпина опубликовано на сайте ФГБУ «АМП Черного моря».

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Судно не представляет угрозы судоходству, однако на его борту находится около 200 литров дизельного топлива, что создает риск загрязнения морской среды. До 28 апреля собственник должен согласовать с капитаном порта документацию по удалению судна, а завершить работы необходимо до 31 декабря.

Ранее владелец судна уведомил портовые власти о намерении провести подъем «Ашамбы». После этого судно планируется отбуксировать в Геленджик для ремонта.

МНИС «Ашамба» затонуло 22 февраля 2025 года в акватории яхт-клуба «7 футов» после опрокидывания. Причиной аварии названо обледенение и потеря остойчивости. Пострадавших не было, экологический ущерб не зафиксирован.

Вячеслав Рыжков