Часть Ростова осталась без света из-за аварии
В Ростов-на-Дону в 6:43 утра произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключение потребителей от электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».
Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ
Отключения затронули районы по адресам: ул. 26-я линия, ул. 34-я линия, ул. Тюхряева, ул. 1-й Конной Армии, пр-т Шолохова, пер. Кривошлыковский, а также улицы Вяземцева и Буйнакская.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.