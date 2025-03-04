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Часть Ростова осталась без света из-за аварии

В Ростов-на-Дону в 6:43 утра произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ, что привело к частичному отключение потребителей от электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Отключения затронули районы по адресам: ул. 26-я линия, ул. 34-я линия, ул. Тюхряева, ул. 1-й Конной Армии, пр-т Шолохова, пер. Кривошлыковский, а также улицы Вяземцева и Буйнакская.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.

Снежана Стодольская

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