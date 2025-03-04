В аэропорту Курумоч таможенники досмотрели пять живых осетров

За период с 17 февраля по 2 марта в воздушном пункте пропуска международного аэропорта «Курумоч» в ходе досмотра ручной клади пассажиров, прибывающих из-за рубежа, выявлено 53 партии подконтрольных грузов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего не было допущено 89,4 кг молочной, мясной и пчеловодческой продукции неустановленного производства и не имеющей ветеринарных сертификатов — «в целях охраны территории Таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней», пояснили в ведомстве.

Кроме того, ветеринарный контроль прошли пять животных-компаньонов, пять живых гибридов осетра и 2,2 млн насекомых-энтомофагов.

Алексей Алексеев