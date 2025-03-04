В Тольятти медикам предоставили дополнительные меры поддержки

В Тольятти для привлечения врачей в больницы и поликлиники города за счет средств местного бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В частности, приглашенные для работы врачи отдельных специализаций получают ежемесячные денежные выплаты в размере 30 тыс. руб. В прошлом году такие доплаты получали 12 медиков — кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

Кроме того, врачи и средний медицинский персонал, работающие в городских медучреждениях, могут рассчитывать на ежемесячные доплаты в размере 5 тыс. руб. на аренду жилья. В прошлом году такой возможностью воспользовались 72 специалиста.

Также медикам предоставляется служебное жилье. В 2024 году помещениями муниципального специализированного жилищного фонда были обеспечены 15 медицинских работников, а также члены их семей. Всего на сегодняшний день такая мера поддержки предоставлена 57 работникам.

Алексей Алексеев