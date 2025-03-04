Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пятигорске театр оперетты получил награду от президента России

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом за культурные заслуги театр оперетты в Пятигорске. Решение о присвоении почетной награды было подписано 3 марта, сообщает официальный сайт Кремля.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Поздравляю коллег, желаю творческого вдохновения, новых интересных постановок, благодарных зрителей! Мира, добра и благополучия!»,— прокомментировала министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.

Высокая государственная награда присуждена коллективу театра за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу.

Николай Аксенов

Новости компаний Все