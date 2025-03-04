Волонтеры очистили около 377 км берега от нефтепродуктов на Кубани и в Крыму

С начала проведения работ по устранению последствий разлива нефтепродуктов волонтеры очистили более 377 км берега от мазута в Краснодарском крае и Республике Крым. Собрали свыше 149,2 тыс. т загрязненного песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

На площадки временного хранения специалисты вывезли 108,9 тыс. т загрязнений. Вибрационной установкой просеяли более 50,6 тыс. т.

На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазы совершили 1,1 тыс. спусков. Собрали около 1,9 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

В целом с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали более 3,8 тыс. кв. м дна. С использованием трех эжекторных установок собрано свыше 6 т мазута. В акватории Черного моря обследовали более 9,1 тыс. кв. км. Сорбентом обработали 60,8 тыс. кв. м.

Продолжается работа по демонтажу конструкций кормовой части танкера «Волгонефть-239». Вывезено более 634 т металлических конструкций, которые будут переплавлены.

На Кубани волонтеры обследуют 265 км берега. Собрали более 147,5 тыс. т загрязнений.

В Крыму специалисты обследуют 525,4 км берега, очистили 222,8 км. Собрали около 762 т загрязненного песка. В Севастополе обследуют 165 км, собрали 821 т загрязнений. Водолазами МЧС России обследовано 500 квадратов дна вдоль берега. Следов мазута не обнаружено.

Алина Зорина