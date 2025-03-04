В Тольятти в суд направлено дело по попытке сбыта наркотических средств

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Тольятти. Она обвиняется по нескольким пунктам ст. 228.1 «Покушение на сбыт наркотических средств», сообщили сегодня в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, гражданка осенью 2024 года в популярном мессенджере вступила в преступный сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотических веществ.

В конце сентября она изъяла из оговоренного места 99,09 грамма наркотиков, после чего должна была его расфасовать в 15 пакетов и разложить по тайникам. Преступный умысел не был доведен до конца, так как 4 октября ее задержали полицейские.

«В отношении неустановленных лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств, уголовное дело выделено для расследования в отдельное производство»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев