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В Георгиевске в ДТП пострадал 10-летний мальчик

В Георгиевске на одном из нерегулируемых перекрестков водитель «Мазды» не уступил дорогу автомобилю Omoda, после чего Omoda врезалась в стоящий рядом «ЗИЛ». В резульатте ДТП пострадал ребенок, пассажир китайского внедорожника, рассказали в пресс-службе ГАИ Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

«Тяжких травм удалось избежать, так как ребенок был пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту автоаварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов

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