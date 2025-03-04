В Георгиевске в ДТП пострадал 10-летний мальчик

В Георгиевске на одном из нерегулируемых перекрестков водитель «Мазды» не уступил дорогу автомобилю Omoda, после чего Omoda врезалась в стоящий рядом «ЗИЛ». В резульатте ДТП пострадал ребенок, пассажир китайского внедорожника, рассказали в пресс-службе ГАИ Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

«Тяжких травм удалось избежать, так как ребенок был пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту автоаварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов