Жителя Севастополя, сбившего насмерть пенсионера, будут судить

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб пенсионер. Утверждено обвинительное заключение в отношении 55-летнего водителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 8 декабря 2024 года обвиняемый находился за рулем автомобиля Nissan AD, когда ехал со стороны ул. Галины Петровой в направлении пл. Восставших. Рядом с входом на старое городское кладбище города водитель по правой полосе обгонял фургон, превысив при этом скорость. На нерегулируемый пешеходный переход перед машиной вышел пожилой мужчина, которого фигурант сбил на автомобиле. В результате ДТП пострадавший получил травмы, от которых скончался в больнице.

Житель Севастополя обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Алина Зорина