У Шарташского лесопарка в Екатеринбурге нашли нелегальную свалку

В Екатеринбурге рядом с Шарташским лесопарком обнаружили нелегальную свалку. Как сообщили в Свердловском отделении Российского экологического общества (РЭО), жалоба поступила от МБУ «Екатеринбургское лесничество».

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Как отметили в региональном РЭО, лесники самостоятельно справиться с нарушителями не могут. В районе озера Малый Шарташ активисты РЭО выставили экологический патруль, в итоге нарушителей удалось обнаружить — прибывшие полицейские зафиксировали нарушения. Сейчас поток машин на нелегальную свалку остановлен.

Свердловское РЭО также регулярно проводит мониторинг мест вывоза снега с улиц и строительных отходов от крупных застройщиков, работающих в Свердловской области. Так, прошедшей зимой активисты обнаружили крупный нелегальный полигон под Первоуральском, где летом на берегу реки был зафиксирован массовый мор рыбы, что могло произойти из-за загрязнения почвы. Кроме того, в декабре экологи проводили мероприятия против свалки в лесу под Первоуральском, куда свозился строительный мусор после сноса домов по муниципальным контрактам.

Ирина Пичурина