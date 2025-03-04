В Башкирии планируют принять закон о центрах раннего физического развития детей

Депутаты Курултая Башкирии планируют в марте рассмотреть в окончательном чтении законопроект о центрах раннего физического развития детей, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения будут внесены в закон «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан». Его дополнят отдельной статьей, в которой дается определение, перечисляются права и обязанности центра раннего физического развития детей. Будут установлены формы содействия деятельности таких центров, в числе которых строительство зданий, передача помещений в безвозмездное пользование, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Центры раннего физического развития — это история не про профессиональный спорт с предельными нагрузками, а в первую очередь про гармоничное общефизическое развитие, формирование основы для будущего здорового образа жизни»,— пояснил спикер Курултая Константин Толкачев.

По его мнению, это особенно актуально в условиях современной городской среды, когда дети много времени проводят за телевизором или гаджетами. Одной из важных задач таких центров он считает выявление природных способностей и интересов детей. «Законопроектом за центрами закрепляется соответствующая обязанность, — отметил председатель парламента.— Выявив способности, тренер направит усилия ребенка туда, где он сможет достичь наилучших результатов».

Законопроект приняли в первом чтении в январе.

Майя Иванова