Среди россиян вырос спрос на загородный отдых в Пермском крае

В Пермском крае трафик на сайтах региональных глэмпингов с начала года увеличился в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Мегафона». Среди пользователей, предпочитающих такой формат отдыха, оказалось 65% пермяков. Еще 35% трафика показали жители из 50 регионов страны, включая Свердловскую область, Москву, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртию и Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что интерес к отдыху в Прикамье зафиксирован не только у жителей соседних субъектов, но и у представителей отдаленных территорий. Так, сайты пермских глэмпингов изучают на Камчатке, в Приморье и Якутии. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в Прикамье жители Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.

Наибольшей популярностью в течение года подобный отдых пользуется в июле — именно в этом месяце зафиксирован максимальный трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения на 65%. «В районе Каменного города интернет-трафик с начала года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года»,— отметил директор «Мегафона» в Пермском крае Андрей Шмалев.