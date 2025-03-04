К процессу по отстранению главы Краснокамска привлекли его сына

Краснокамский городской суд 2 апреля начнет с начала рассмотрение иска прокуратуры к местной думе. Напомним, надзорный орган требует обязать депутатов принять решение о досрочном прекращении полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Рассмотрение иска с начала начнется, поскольку в качестве заинтересованного лица к делу привлечен Максим Быкариз, сын главы округа, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщала прокуратура, основанием для обращения в суд послужил ряд нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных главой Краснокамского округа. В частности, прокуратура считает, что господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя Антона Максимчука, который уволен в связи с утратой доверия.

В октябре прошлого года прокурор Краснокамска Михаил Третьяков внес в думу представление, в котором требовал прекратить полномочия Игоря Быкариза. Депутаты не приняли решения по представлению прокурора, решив создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в акте прокурорского реагирования.