Города Ямала вошли в программу реновации ЗАТО в Арктике

Несколько городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в программу реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в арктических регионах, реализация которой рассчитана до 2030 года, передает ТАСС.

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Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Виды Салехарда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В список опорных пунктов Арктики вошли 16 агломераций в девяти регионах, на Ямале это агломерации Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехард и Лабытнанги.

«По поручению президента РФ с 2024 года реализуется план реновации ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией воинских формирований. В соответствии с решением президента план реализуется до 2026 года с общим объемом инвестирования 39 млрд руб., в том числе 30 млрд руб. — из федерального бюджета»,— сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению «Арктика и Северный морской путь».

Ирина Пичурина