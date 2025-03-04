Налоговые поступления от строительной отрасли Кубани выросли на четверть

В 2024 году строительные предприятия Краснодарского края перечислили в бюджет более 21 млрд руб. налогов, что на 26% больше, чем в 2023-м. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС России.

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Из общей суммы отчисления по налогам на доходы физических лиц превысили 6,4 млрд руб. Это на 33% больше, чем в 2023 году. Сумма налогов, уплачиваемых в рамках специальных налоговых режимов, выросла на 47% и достигла 9,3 млрд руб.

Налоги на прибыль организаций, поступающие в бюджет Краснодарского края, составили 4,8 млрд руб., как и годом ранее. В 2023 году предприятия строительной отрасли выплатили 692 млн руб. в качестве региональных налогов, а в 2022 году — 246 млн руб. в качестве местных.

По информации Росстата, в 2024 году объем работ, выполненных всеми организациями, занимающимися строительством, в Краснодарском крае достиг 554,8 млрд руб. В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 14,3% по сравнению с предыдущим годом.

Алина Зорина