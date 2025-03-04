В Ульяновской области сорваны сроки капремонта моста через реку Хмелевка

Директор ООО «АльфаТрансСтрой» привлечен к административной ответственности за нарушение сроков капитального ремонта моста через реку Хмелевка в Ульяновской области. Руководителю компании назначен штраф в размере 39,5 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что ранее чиновники заключили с подрядчиком контракт, однако он не выполнил работы в установленный срок. В связи с этим было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту с причинением существенного вреда).

Георгий Портнов