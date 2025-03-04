Прокуратура требует отменить приговор бывшему депутату заксобрания

Прокуратура внесла представление на приговор бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Виктору Плюснину, его сыну Егору и бизнесмену Юрию Рогожникову. Об этом сообщает портал Properm.ru. Ранее все троих подсудимых признали виновными в мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем, и приговорили к условному наказанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд первой инстанции согласился с версией следствия, что фигуранты похитили деньги при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». Эта фирма фактически контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве. Своей вины на следствии и суде все трое фигурантов не признали.

В ходе суда гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, Егора Плюснина — к девяти, Юрия Рогожникова — к восьми.

14 февраля 2025 года Добрянский городской суд назначил отцу и сыну Плюсниным шесть и пять лет лишения свободы условно, а господину Рогожникову — четыре года условного заключения. Все трое также не согласились с таким приговором и обжаловали его.