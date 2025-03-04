Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура требует отменить приговор бывшему депутату заксобрания

Прокуратура внесла представление на приговор бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Виктору Плюснину, его сыну Егору и бизнесмену Юрию Рогожникову. Об этом сообщает портал Properm.ru. Ранее все троих подсудимых признали виновными в мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем, и приговорили к условному наказанию.

Виктор Плюснин

Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд первой инстанции согласился с версией следствия, что фигуранты похитили деньги при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». Эта фирма фактически контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве. Своей вины на следствии и суде все трое фигурантов не признали.

В ходе суда гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, Егора Плюснина — к девяти, Юрия Рогожникова — к восьми.

14 февраля 2025 года Добрянский городской суд назначил отцу и сыну Плюсниным шесть и пять лет лишения свободы условно, а господину Рогожникову — четыре года условного заключения. Все трое также не согласились с таким приговором и обжаловали его.