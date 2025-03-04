В Омске задержали водителя, снесшего остановку и трех человек в Тюмени

Тюменские оперативники задержали в Омске 31-летнего водителя, который в 2022 году в Тюмени на машине снес остановочный комплекс «Улица Депутатская» и трех женщин, в результате чего они получили травмы, сообщили в полиции Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полиция Тюменской области Фото: полиция Тюменской области

В ходе розыскных мероприятий полицейские выяснили, что после ДТП водитель уехал в Омскую область и жил на съемных квартирах, периодически меняя их. Официально нигде не работал, с друзьями и родственниками почти перестал общаться. При задержании в Омске он признался в содеянном и пояснил, что водительское удостоверение никогда не получал.

Напомним, в январе 2022 года автомобиль Lada Priora въехал в остановку на улице Мельникайте, водитель скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадали женщины, которые находились на остановке. 67-летняя тюменка получила тяжелые травмы конечностей и лица, были травмированы также две 47-летние женщины: у одной — ушибы, у другой — тяжелая травма ноги и другие повреждения.

Ирина Пичурина