Полиция начала проверку после угроз неизвестных школам Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полиция организовала проверку после угроз неизвестных школам города в Telegram, передает TagilCity.ru. Сообщения о возможных покушениях на учебные заведения появились вечером 3 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Один из первых каналов был создан 3 марта — сейчас он недоступен, однако вскоре начали появляться новые каналы с аналогичной информацией. В них утверждается, что готовятся атаки на школы Нижнего Тагила, публикуются списки учебных заведений и видео якобы из помещений и улиц города, однако невозможно понять, были ли они сняты в Нижнем Тагиле.

Напомним, на прошлой неделе администрация Екатеринбурга предупредила о распространении ложной информации о том, что на школы города якобы планируются атаки. Меры безопасности в учебных заведениях были усилены.

Ирина Пичурина