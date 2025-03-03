Глава СКР затребовал доклад по факту нападения собаки на ребенка в Армавире

Руководитель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Армавире, сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю расследует уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на 12-летнего ребенка в Армавире. Инцидент квалифицирован по статье 293 УК РФ («Халатность»).

По данным следствия, бродячая собака укусила несовершеннолетнего за ногу. В связи с произошедшим глава Следственного комитета поручил руководителю краевого управления Алексею Маслову представить доклад в центральный аппарат о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Вячеслав Рыжков