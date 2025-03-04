ПМД получил разрешение на возведение жилья на Парковом рядом с гипермаркетом «Лента»

Застройщик ПМД 24 февраля получил разрешение на возведение жилого комплекса в микрорайоне Парковом в Перми, рассказали «Ъ-Прикамье» в компании. Комплекс разместится на ул. Подлесной, 55а, и будет состоять из двух кварталов.

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Разрешительная документация выдана на возведение первого квартала комплекса площадью более 33 тыс. кв. м. В квартале, состоящем из пяти секций, также появится 440 кв. м коммерческих помещений. Комплекс будет иметь переменную высотность от 10 до 25 этажей. Высотные 25-этажные секции с видами на парк «Балатово» возведут вдоль ул. Подлесной, а секции меньшей высоты (10–11 этажей) — ближе к ЖК «Весна», расположенному по другую сторону.

Кроме того, на цокольном этаже комплекса появится подземная парковка на 102 машино-места и 226 кладовых.

«Жилой комплекс на ул. Подлесной, 55а, состоящий из двух кварталов, рассчитан примерно на 60 тыс. кв. м жилья. Второй квартал сейчас находится в стадии проектирования»,— уточнили в ПМД.

Земельный участок на ул. Подлесной, 55а, имеет площадь 3 га. Раньше эта территория, планируемая сейчас под жилую застройку, была занята стадионом «Дзержинец». Стадион занимал участок по ул. Подлесной, 55а, и соседнюю площадку, где сейчас размещается ЖК «Весна».