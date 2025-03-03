Полицейские в Анапе остановили мужчину, заявлявшего о стрельбе в медцентре

В Анапе полицейские остановили мужчину, который стоял в оконном проеме и кричал о стрельбе в медицинском центре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сотрудники полиции предотвратили попытку мужчины выпрыгнуть из окна медицинского центра. В результате инцидента никто пострадал. В настоящее время установлено, что в здании стрельбы не было», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Мужчину, стоявшего в оконном проеме, могут передать медицинским работникам.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на улице Владимирской в Анапе неизвестный стоял в окне здания и кричал о стрельбе в медицинском центре. На месте собрались несколько машин полиции.

Вячеслав Рыжков